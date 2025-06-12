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23:21, 12 июня 2025Спорт

Экс-футболиста ЦСКА задержали в Бразилии

Экс-игрока ЦСКА Жо задержала полиция в Бразилии из-за неуплаты алиментов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

В Бразилии задержали экс-футболиста московского ЦСКА Жо. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов задержали игрока в аэропорту Гуарульюса, когда тот садился на самолет. Его отправили в полицейский участок. Причиной задержания стала неуплата алиментов.

Жо уже не первый раз задерживают из-за неуплаты алиментов. Подобный инцидент происходил весной 2024-го.

Жо защищал цвета ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе армейцев он стал чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за столичную команду бразилец провел 77 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

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