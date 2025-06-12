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17:32, 12 июня 2025Спорт

Гашек оказался недоволен участием россиян в «Ролан Гаррос»

Гашек назвал «Ролан Гаррос» рекламой СВО из-за участия в турнире россиян
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оказался недоволен участием российских теннисистов в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Свое мнение он высказал в соцсети X.

Гашек назвал «Ролан Гаррос» рекламой СВО из-за участия в турнире россиян. Он осудил Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP), Женскую теннисной ассоциации (WTA) и Францию и счел, что они несут ответственность за покалеченные в ходе конфликта жизни. «Каждое спортивное соревнование и каждая страна, которая разрешает такую рекламу, должны заплатить Украине за это много миллиардов евро», — заключил чех.

Ранее российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поставил Гашеку диагноз. Журналист заявил, что у экс-хоккеиста абсолютная шизофрения и озабоченность Россией сексуального характера.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

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