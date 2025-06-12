Олимпийского чемпиона из России лишили двух медалей ЧМ за допинг

Олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе Билял Махов лишился двух медалей чемпионата мира за допинг. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Махова наказали за пробу от 10 марта 2015 года на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Его результаты с 10 января 2015 по 27 января 2020 года были аннулированы. Из-за этого решения он потерял две бронзы ЧМ-2015.
Ранее Махов уже был пойман на допинге. В 2021-м он получил дисквалификацию на четыре года из-за обнаружения в пробе следов гормона роста.
Махов — олимпийский чемпион Игр-2012. На соревнованиях в Лондоне он занял третье место, а через восемь лет получил золотую медаль. Это произошло после того, как призеров соревнований отстранили за применение допинга. Также российский борец три раза становился победителем чемпионатов мира.