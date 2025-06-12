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19:39, 12 июня 2025Спорт

Олимпийского чемпиона из России лишили двух медалей ЧМ за допинг

Российского борца Махова лишили двух медалей чемпионата мира за допинг
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе Билял Махов лишился двух медалей чемпионата мира за допинг. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Махова наказали за пробу от 10 марта 2015 года на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Его результаты с 10 января 2015 по 27 января 2020 года были аннулированы. Из-за этого решения он потерял две бронзы ЧМ-2015.

Ранее Махов уже был пойман на допинге. В 2021-м он получил дисквалификацию на четыре года из-за обнаружения в пробе следов гормона роста.

Махов — олимпийский чемпион Игр-2012. На соревнованиях в Лондоне он занял третье место, а через восемь лет получил золотую медаль. Это произошло после того, как призеров соревнований отстранили за применение допинга. Также российский борец три раза становился победителем чемпионатов мира.

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