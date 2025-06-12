«Пари Нижний Новгород» уволил главного тренера Гончаренко

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» уволил главного тренера Виктора Гончаренко. Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с 48-летним специалистом был расторгнут. Также команду покинули его помощники Александр Ермакович и Руслан Зубик. Кроме того, закончился контракт итальянского тренера Андреа Бьянки.

Гончаренко возглавил «Пари НН» в октябре 2024-го. Под руководством белорусского специалиста клуб финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и попал в стыковые матчи.

По итогам двух переходных игр «Пари НН» уступил «Сочи» (2:5). Однако большинство клубов РПЛ и ФНЛ выступили за сохранение нижегородской команды вместо «Химок», которые не получили лицензию.