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20:37, 12 июня 2025Спорт

Появилось фото Карпина с футболкой «Динамо»

«РБ Спорт» опубликовал фото Карпина с футболкой «Динамо» с цифрой 2028
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Появилось фото главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с футболкой московского «Динамо». Снимок опубликовало издание «РБ Спорт» в Telegram-канале.

На футболке написаны фамилия тренера и цифра 2028. Ранее стало известно, что Карпин подпишет контракт с «Динамо» 12 июня.

В конце мая сообщалось о том, что Карпин начал формировать тренерский штаб для работы с бело-голубыми. Отмечалось, что тренер уже звонил нескольким испанским аналитикам.

В начале года Карпин ушел из «Ростова». Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой, которую возглавляет с 2021-го.

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