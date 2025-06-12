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07:26, 12 июня 2025Мир

Президент Финляндии исключил отправку военных на Украину

Президент Стубб: Финляндия не планирует отправлять военных на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Александер Стубб

Александер Стубб. Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Хельсинки не планирует отправлять военных на Украину в случае достижения договоренности о прекращения огня. Об этом он сообщил в интервью японскому телеканалу NHK, пишет ТАСС.

«На данный момент планов по отправке военных нет», — отметил он. По его словам, Финляндия должна «заниматься сдерживанием на северо-востоке Европы».

Ранее генерал-майор финской армии Сами Нурми заявил, что Финляндия ожидает от России дальнейшего наращивания войск вдоль их общей границы после окончания специальной военной операции на Украине.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отреагирует на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии.

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