Президент Финляндии исключил отправку военных на Украину

Президент Стубб: Финляндия не планирует отправлять военных на Украину

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Хельсинки не планирует отправлять военных на Украину в случае достижения договоренности о прекращения огня. Об этом он сообщил в интервью японскому телеканалу NHK, пишет ТАСС.

«На данный момент планов по отправке военных нет», — отметил он. По его словам, Финляндия должна «заниматься сдерживанием на северо-востоке Европы».

Ранее генерал-майор финской армии Сами Нурми заявил, что Финляндия ожидает от России дальнейшего наращивания войск вдоль их общей границы после окончания специальной военной операции на Украине.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отреагирует на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии.

