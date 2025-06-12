Солдат ВСУ Савченко заявил, что сдался в плен из-за нежелания стрелять в русских

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Савченко заявил, что сдался в плен из-за того, что считает себя русским и не хотел стрелять в российских солдат. Причину своего поступка военнослужащий объяснил в беседе с ТАСС.

«Так как я русский, я не мог стрелять в соотечественников, я принял решение перебежать к своим братьям как можно скорее, что я и сделал», — рассказал Савченко.

Солдат рассказал, что был насильно мобилизован в Одессе. После этого он прошел короткое обучение и отправился на поле боя.

Ранее пленный боец ВСУ Андрей Карпиец заявил, что пошел на фронт ради того, чтобы избежать семи лет тюрьмы.