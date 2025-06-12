Пленный боец ВСУ Карпиец пошел на фронт, чтобы избежать 7 лет тюрьмы

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Карпиец заявил, что пошел на фронт ради того, чтобы избежать семи лет тюрьмы. Его слова приводит РИА Новости.

«На "закладке" поймал меня наряд полиции, завезли меня в отдел. Там со мной сначала отдельно разговаривали полицейские, дальше завели меня к прокурору, я с ним говорил один на один. Он мне сказал: либо семь лет, либо шесть тысяч долларов, либо ты идешь служить», — рассказал Карпиец.

По его словам, именно нежелание оказаться в тюрьме и стало причиной вступления в ряды армии. Карпиец отметил, что прошел медкомиссию за один день.

Ранее председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказал, что солдаты ВСУ обучились пыткам у американских специалистов. По его словам, было опрошено свыше 200 человек, которых освободили в результате последнего обмена пленными.