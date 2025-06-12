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21:30, 12 июня 2025Спорт

В Нидерландах оценили шансы Промеса избежать тюрьмы

Журналист Каптейнс о шансах Промеса избежать тюрьмы: Он уже приговорен
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Нидерландский журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс оценил шансы экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса избежать тюрьмы. Его слова передает «Матч ТВ».

Каптейнс заявил, что арест Промеса связан с экстрадицией, которую запросили Нидерланды по делам о наркоторговле и ножевом ранении двоюродного брата. «Я думаю, это будет очень скоро. И когда его привезут в Нидерланды, он сразу же отправится в тюрьму», — отметил журналист, добавив, что игрок уже приговорен.

Ранее 12 июня стало известно, что Промеса задержала полиция в Дубае. Его направили в следственный изолятор.

В феврале 2024-го Промеса задержали в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Голландец не может выехать за пределы ОАЭ, так как власти страны рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции. С сентября 2024-го он играет за «Дубай Юнайтед».

14 февраля прошлого года суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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