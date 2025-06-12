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20:00, 12 июня 2025Спорт

Полиция Дубая арестовала Промеса

Полиция Дубая арестовала экс-футболиста «Спартака» Промеса
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Полиция Дубая арестовала экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает De Telegraaf.

Промеса задержали в его доме в четверг, 12 июня, после чего направили в следственный изолятор. Предположительно, арест связан с экстрадицией игрока в Нидерланды. Адвокат нидерландского нападающего подтвердил задержание.

В феврале 2024-го Промеса задержали в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Голландец не может выехать за пределы ОАЭ, так как власти страны рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции. С сентября 2024-го он играет за «Дубай Юнайтед».

14 февраля прошлого года суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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