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04:46, 13 июня 2025Мир

В России оценили последствия возможной войны между Ираном и Израилем

Михайлов: В случае войны между Ираном и Израилем вспыхнет весь Ближний Восток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с РИА Новости оценил последствия возможной войны между Ираном и Израилем. По его словам, в этом случае вспыхнет весь Ближний Восток и прилегающие регионы.

Эксперт напомнил, что полгода назад звучала аналогичная агрессивная риторика, однако дальше взаимных ударов ситуация не зашла.

«Однако включение в игру США с требованием фактически прекратить ядерную программу вынуждают Иран готовиться к худшему», — добавил Михайлов.

Он добавил, что Тегеран идеологически готов нанести массовые удары в случае атаки по его ядерным объектам, и они могут нести болезненные последствия для Израиля. Кроме того, в случае прямого конфликта Соединенные Штаты могут прекратить помощь израильской стороне, поскольку та отказывается следовать рекомендациям Вашингтона о деэскалации.

Ранее телеканал ABC News сообщал, что израильские власти могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни. По словам трех собеседников СМИ, им неизвестно, замешан ли Вашингтон в подготовке атаки.

Также стало известно, что власти Ирана разработали план ответного ракетного удара по Израилю в случае атаки с их стороны. Предполагается, что ответные меры будут включать использование сотен баллистических ракет.

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