Блогер Пол составил топ переоцененных спортсменов

Блогер Пол включил Роналду и Макгрегора в топ переоцененных спортсменов

Американский блогер-боксер Джейк Пол составил топ переоцененных спортсменов. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Возглавил список бейсболист Бейб Рут. На втором месте оказался игрок в американский футбол Тревор Лоуренс, замкнул тройку футболист Криштиану Роналду.

В топ-10 оказались боксеры Райан Гарсия, Сауль Альварес и Энтони Джошуа, а также боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Кроме того, Пол включил в список баскетболиста Энтони Эдвардса и еще двух игроков в американский футбол — Дака Прескотта и Туа Таговайлоа.

Ранее Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена мира. Им стал в третий раз подряд стал Роналду с годовым доходом в размере 275 миллионов долларов.