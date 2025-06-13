Назван иностранный кандидат на пост главного тренера ЦСКА

«Чемпионат»: Бельгиец Карел Герартс стал кандидатом на пост тренера ЦСКА

Бельгийский специалист Карел Герартс стал одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Иностранный тренер в данный момент находится в статусе свободного агента. Он известен по работе в немецких клубах «Унион» и «Шальке».

Ранее других кандидатов на пост главного тренера ЦСКА назвал «Чемпионат». Среди них были экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и бывший тренер греческого АЕКа Матиас Алмейда.

Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.