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17:51, 13 июня 2025Спорт

Назван иностранный кандидат на пост главного тренера ЦСКА

«Чемпионат»: Бельгиец Карел Герартс стал кандидатом на пост тренера ЦСКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Бельгийский специалист Карел Герартс стал одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Иностранный тренер в данный момент находится в статусе свободного агента. Он известен по работе в немецких клубах «Унион» и «Шальке».

Ранее других кандидатов на пост главного тренера ЦСКА назвал «Чемпионат». Среди них были экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и бывший тренер греческого АЕКа Матиас Алмейда.

Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.

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