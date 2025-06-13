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11:54, 13 июня 2025Спорт

Названа основная причина ухода главного тренера ЦСКА

Тренер Николич ушел из ЦСКА, потому что клуб не предложил продлить контракт
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Объявлена основная причина ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, у Николича было недопонимание и конфликт со спортивным блоком ЦСКА. Однако главной причиной стало то, что клуб не предложил продлить контракт после бронзы в Российской премьер-лиге и победы в Кубке страны. «Поэтому серб чувствовал неуважение из-за того, что его не хотят видеть в команде в будущем», — отмечено в сообщении.

Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжит карьеру в греческом клубе АЕК.

Сербский специалист возглавил ЦСКА в июне 2024-го. Контракт был рассчитан до 2026 года.

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