Никитин объяснил уход с поста главного тренера «Локомотива»

Никитин об уходе с поста главного тренера «Локомотива»: Нужна новая мотивация

Игорь Никитин объяснил уход с поста главного тренера ярославского «Локомотива». Его слова приводит Telegram-канал «50 оттенков бронепоезда».

Никитин подчеркнул, что решение не основано ни на финансовых, ни на каких-либо других конфликтах. «Я пришел к нему по одной простой причине: я все что мог, все силы, все эмоции, все свои знания отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали все, что разыгрывалось», — заявил он, добавив, что ему нужна новая мотивация и энергеника.

Под руководством Никитина «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2024/2025. Команда выиграла финальную серию у челябинского «Трактора» со счетом 4:1. Также железнодорожники завоевали Кубок Континента.

Утверждается, что Никитин возглавит московский ЦСКА. Он уже работал с армейцами с 2014-го по 2021-й, в том числе на посту главного тренера с 2017-го. Под его руководством команда также выигрывала Кубок Гагарина.

