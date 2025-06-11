Главный тренер хоккейного «Локомотива» ушел с поста после победы в Кубке Гагарина

Главный тренер хоккейного «Локомотива» Никитин ушел с поста

Главный тренер хоккейного клуба «Локомотив» Игорь Никитин ушел с поста. Об этом сообщается на сайте ярославской команды.

Отмечается, что 52-летний специалист расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года, по личной инициативе. Он проработал в команде с 2021 года.

Под руководством Никитина «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2024/2025. Команда выиграла финальную серию у челябинского «Трактора» со счетом 4:1. Также железнодорожники завоевали Кубок Континента.

Утверждается, что Никитин возглавит московский ЦСКА, передает «Чемпионат». Он уже работал с армейцами с 2014-го по 2021-й, в том числе на посту главного тренера с 2017-го. Под его руководством команда также выигрывала Кубок Гагарина.

