Пять человек погибли и 12 ранены в результате удара Израиля по Тебризу

Чиновник Маджид Фарши: При израильском ударе по Тебризу 5 человек погибли

Глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Маджид Фарши сообщил о потерях из-за удара Израиля по городу Тебриз на северо-западе Ирана. Соответствующую информацию публикует агентство Mehr.

«В результате сегодняшней атаки Израиля 5 человек погибли и 12 были ранены», — уточнил чиновник.

Ранее 13 июня Израиль снова нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе.

Утром в этот же день Израиль начал атаку на Иран. Позже стало известно о ликвидации начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами.