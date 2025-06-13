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14:13, 13 июня 2025Мир

Пять человек погибли и 12 ранены в результате удара Израиля по Тебризу

Чиновник Маджид Фарши: При израильском ударе по Тебризу 5 человек погибли
Екатерина Ештокина

Фото: Social Media / Reuters

Глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Маджид Фарши сообщил о потерях из-за удара Израиля по городу Тебриз на северо-западе Ирана. Соответствующую информацию публикует агентство Mehr.

«В результате сегодняшней атаки Израиля 5 человек погибли и 12 были ранены», — уточнил чиновник.

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Утром в этот же день Израиль начал атаку на Иран. Позже стало известно о ликвидации начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами.

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