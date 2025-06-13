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14:00, 13 июня 2025Мир

Израиль снова нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе

Израиль снова нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе
Екатерина Ештокина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tsafrir Abayov / AP

Израиль снова нанес удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.

«Несколькими минутами ранее сионистский режим осуществил новые атаки и агрессию, ударив в районе городов Тебриз, Шираз, а также ядерного объекта в Натанзе», — говорится в сообщении.

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Ранее 13 июня в Израиле сообщили о полном уничтожении ядерного объекта Ирана. По данным СМИ, атака также включала в себя бомбардировку ряда целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты и места, где находятся ракетные площадки.

Утром 13 июня Израиль начал атаку на Иран. По информации СМИ, «Моссад» создал базу взрывчатых дронов на территории Ирана и применил их с началом атаки Военно-воздушных сил Израиля.

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