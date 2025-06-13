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13:35, 13 июня 2025Спорт

Российские хоккеисты сыграют с канадцами в Торонто

Российские хоккеисты-юниоры сыграют с командами CHL в Канаде впервые с 2019 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Российские юниоры проведут матчи с командами Канадской хоккейной лиги (CHL) в Канаде. Об этом заявил агент Дэн Мильштейн, его слова приводит RG.org.

В составе команды из России в основном выступят игроки, родившиеся в 2008 и 2009 годах. В сборную вошли хоккеисты из систем ЦСКА, «Локомотива», «Сибири», «Торпедо», «Авангарда» и «Трактора». Возглавляет коллектив Михаил Деев.

Серия матчей пройдет в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня. Последний раз подобный турнир проводился в 2019 году.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета сборная пропускает чемпионаты мира и Олимпиаду-2026.

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