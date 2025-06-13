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16:30, 13 июня 2025Культура

Ушел из жизни известный советский кинооператор

Снявший комедию «Три плюс два» советский оператор Емельяновс ушел из жизни
Екатерина Ештокина

Фото: Unsplash

Советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, который снял комедию «Три плюс два», ушел из жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

О том, что Емельяновса не стало, сообщили в национальном Союзе кинематографистов. Уточняется, что прощание и похороны состоятся 13 июня в Риге по православному обряду.

Известный кинооператор родился в 1939 году. В фильмографии постановщика около 40 лент. Кроме того, он был оператором документального кино, сняв около 500 сюжетов.

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Работая вторым оператором, Емельяновс участвовал в съемке таких картин, как «Моцарт и Сальери» с Иннокентием Смоктуновским и «Три плюс два» с Андреем Мироновым, Натальей Кустинской и Натальей Фатеевой.

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