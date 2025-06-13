Ушел из жизни известный советский кинооператор

Снявший комедию «Три плюс два» советский оператор Емельяновс ушел из жизни

Советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, который снял комедию «Три плюс два», ушел из жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

О том, что Емельяновса не стало, сообщили в национальном Союзе кинематографистов. Уточняется, что прощание и похороны состоятся 13 июня в Риге по православному обряду.

Известный кинооператор родился в 1939 году. В фильмографии постановщика около 40 лент. Кроме того, он был оператором документального кино, сняв около 500 сюжетов.

Работая вторым оператором, Емельяновс участвовал в съемке таких картин, как «Моцарт и Сальери» с Иннокентием Смоктуновским и «Три плюс два» с Андреем Мироновым, Натальей Кустинской и Натальей Фатеевой.