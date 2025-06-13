В Иране назвали МАГАТЭ соучастником атак Израиля на ядерные объекты

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) является соучастником атак Израиля на ядерные объекты Ирана. Такое заявление сделали в Организации по атомной энергии Ирана, передает РЕН ТВ.

«МАГАТЭ, не осудив удар Израиля по иранским ядерным объектам, сделало себя соучастником израильской атаки», — указано в сообщении ведомства.

Ранее глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Маджид Фарши сообщил о потерях из-за удара Израиля по городу Тебриз на северо-западе Ирана. По его словам, 5 человек погибли и 12 были ранены.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». По его словам, следующие запланированные атаки Израиля будут более жесткими и разрушительными.