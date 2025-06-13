В России назвали удары Израиля по Ирану не имеющими оправданий

Вице-спикер СФ Косачев назвал удары Израиля по Ирану не имеющими оправданий

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале назвал удары Израиля по Ирану не имеющими оправданий.

Российский сенатор подчеркнул, что ответ Тегерана неизбежен, и эскалация между стрнами продолжит раскручиваться вверх по спирали.

«Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны», — заявил Косачев.

Он добавил, что есть призрачная надежда на консолидированную позицию мирового сообщества в отношении Израиля. Сенатор считает, что есть сомнения в позиции «мирового меньшинства», Запада, который остается крайне конъюнктурным.

Ранее российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов оценил последствия возможной войны между Ираном и Израилем. По его словам, в этом случае вспыхнет весь Ближний Восток и прилегающие регионы.

В ночь на 13 июня Израиль нанес по Ирану несколько ударов. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что это был превентивный удар, и отметил, что исламская республика в скором времени может на него ответить.