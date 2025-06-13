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23:13, 13 июня 2025Наука и техника

В России высказались о военных возможностях Ирана

Коротченко: Иран обладает обширными возможностями для нанесения ракетного удара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Иран имеет обширные возможности для нанесения масштабного ответного удара баллистическими ракетами по Израилю, однако пока неясно, будет ли он это делать, поскольку подобный шаг может втянуть государство в полноценную войну. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Очевидно, что Иран обладает серьезными возможностями для использования баллистических ракет различного класса с точки зрения нанесения ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры Израиля, однако применит он их в полном объеме или ограничится достаточно "символическими" ударами с подключением дальнейших пропагандистских ресурсов, для подчеркивания, что удар был полноценным и соразмерным — вопрос, на который пока ответа нет», — указал он.

Коротченко добавил, что решение будет принимать духовный лидер Ирана, и выбор, который он сделает, определит дальнейший ход событий в регионе.

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По словам военного эксперта, Тегеран при планировании ответных действий будет учитывать как военную, так и экономическую целесообразность. Он допустил, что в случае излишне масштабных действий Тегерана Израиль, а также, вероятно, его западные союзники, могут нанести удар по объектам нефтяной промышленности Ирана, что может привести к весьма тяжелым последствиям с точки зрения экономической обстановки в государстве.

Ранее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что Израиль ответит на иранские удары. По его словам, Тегеран пересек красные линии, осмелившись выпустить ракеты по гражданским населенным пунктам в Израиле.

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