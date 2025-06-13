В России высказались о военных возможностях Ирана

Коротченко: Иран обладает обширными возможностями для нанесения ракетного удара

Иран имеет обширные возможности для нанесения масштабного ответного удара баллистическими ракетами по Израилю, однако пока неясно, будет ли он это делать, поскольку подобный шаг может втянуть государство в полноценную войну. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Очевидно, что Иран обладает серьезными возможностями для использования баллистических ракет различного класса с точки зрения нанесения ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры Израиля, однако применит он их в полном объеме или ограничится достаточно "символическими" ударами с подключением дальнейших пропагандистских ресурсов, для подчеркивания, что удар был полноценным и соразмерным — вопрос, на который пока ответа нет», — указал он.

Коротченко добавил, что решение будет принимать духовный лидер Ирана, и выбор, который он сделает, определит дальнейший ход событий в регионе.

По словам военного эксперта, Тегеран при планировании ответных действий будет учитывать как военную, так и экономическую целесообразность. Он допустил, что в случае излишне масштабных действий Тегерана Израиль, а также, вероятно, его западные союзники, могут нанести удар по объектам нефтяной промышленности Ирана, что может привести к весьма тяжелым последствиям с точки зрения экономической обстановки в государстве.

Ранее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что Израиль ответит на иранские удары. По его словам, Тегеран пересек красные линии, осмелившись выпустить ракеты по гражданским населенным пунктам в Израиле.