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00:13, 14 июня 2025Спорт

Иностранный баскетболист испугался пробовать русское блюдо

Французский баскетболист Жан-Шарль заявил, что не готов пробовать окрошку
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Французский нападающий баскетбольного ЦСКА Ливио Жан-Шарль испугался пробовать окрошку. Его слова приводит Legalbet.

Иностранный баскетболист, выслушав, из чего состоит окрошка, заявил, что не готов пробовать это русское блюдо. При этом Жан-Шарль заявил, что ему нравится борщ и плов, которые он пробовал в России.

Жан-Шарль выступает за ЦСКА с 2022 года. В прошедшем сезоне вместе с командой он выиграл Единую лигу.

Ранее американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл назвал самое отвратительное русское блюдо. Спортсмен заявил, что ему совершенно не понравились шпроты.

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