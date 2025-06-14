Карпин прокомментировал назначение в «Динамо»

Карпин после назначения в «Динамо» заявил, что их задачи с клубом совпадают

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал назначение в московское «Динамо». Об этом сообщает ТАСС.

Специалист подчеркнул, что задачи у него и у клуба совпадают. «Давно клуб без трофеев, приложим все силы, чтобы это случилось. Претензий по самоотдаче и желанию точно не будет», — заявил спикер.

О назначении Карпина главным тренером «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона до лета 2028 года. Уточняется, что специалист будет совмещать должности в «Динамо» и сборной России.

В начале года Карпин ушел из «Ростова». Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе с национальной командой, которую возглавляет с 2021-го.

