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15:37, 14 июня 2025Спорт

Россиянка упустила 11 матчболов и проиграла в полуфинале турнира WTA

Александрова упустила 11 матчболов и проиграла в полуфинале турнира WTA
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Россиянка Екатерина Александрова проиграла бельгийке Элисе Мертенс в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 июня. Бельгийка одержала победу со счетом 2:6, 7:6, 6:4. По ходу второго сета россиянка упустила 11 матчболов.

Спортсменки провели на корте 2 часа и 51 минуту. В финале Мертенс сыграет с победительницей матча Габриэлла Русе (Румыния) — Элизабетта Кочаретто (Италия).

Ранее украинская теннисистка Александра Олейникова рассказала о взаимоотношениях с россиянками. «Моя теория такова: меня не знают, но меня боятся», — отметила она.

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