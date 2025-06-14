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12:59, 14 июня 2025Спорт

Украинская теннисистка рассказала о страхе россиянок перед ней

Украинская теннисистка Олейникова рассказала о страхе россиянок перед ней
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @OleksandraOliynykova

Украинская теннисистка Александра Олейникова рассказала о взаимоотношениях с россиянками. Цитату приводит Sport24.

По словам спортсменки, теннисистки из России странно на нее реагируют. «Моя теория такова: меня не знают, но меня боятся. Потому что я злая бандеровка и ем на завтрак российских младенцев», — завила Олейникова.

В декабре прошлого года Олейникову заставили сменить игровую форму из-за поддержки Вооруженных сил Украины. На одежду теннисистки был нанесен адрес сайта для сбора средств на закупку дронов.

Олейникова занимает 202-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе нет титулов на турнирах под эгидой организации.

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