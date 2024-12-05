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11:39, 5 декабря 2024Спорт

Украинскую теннисистку заставили сменить форму из-за поддержки ВСУ

WTA заставила украинку Олейникову сменить форму из-за рекламы в поддержку ВСУ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Richard van Loon / Reuters

Украинскую теннисистку Александру Олейникову заставили сменить игровую форму из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом спортсменка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одежду теннисистки был нанесен адрес сайта для сбора средств на закупку дронов для ВСУ. По словам Олейниковой, после победы над россиянкой Алевтиной Ибрагимовой (6:4, 6:0) в матче турнира категории WTA 125 куратор попросил ее заменить форму.

«Никаких обоснованных причин для такого решения нет, так как наш проект не является политическим. Мы не поставляем оружие (беспилотники, несмотря на их военное применение, не являются оружием). Более того, мы не являемся благотворительной организацией, сайт является моей личной собственностью», — заявила Олейникова, подчеркнув, что не согласна с вердиктом.

Российские теннисисты допущены к участию в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. При этом представители страны отстранены от командных турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Официальные соревнования под эгидой трех организаций в России не проводятся.

Ранее украинские теннисистки неоднократно отказывались пожимать руки россиянкам. Также они не делали совместные фото во время турниров.

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