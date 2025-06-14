Ротенберг раскрыл отношение к увольнению из СКА

Ротенберг заявил, что воспринимает увольнение из петербургского СКА как должное

Роман Ротенберг раскрыл отношение к своему увольнению из петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что такое решение руководства ХК нужно воспринимать как должное. «Партия сказала надо — комсомол ответил "есть"», — заявил он.

Спикер добавил, что после увольнения больше переживал не за себя. «А за тех ребят и малышей, с которыми мы только начинали работу, которую планировали довести до определенного результата», — отметил он.

Об увольнении Ротенберга из СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба.