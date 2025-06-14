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10:09, 14 июня 2025Спорт

Стало известно о желании ЦСКА пригласить Каннаваро на пост главного тренера

Джанлука Ди Марцио: ЦСКА хочет пригласить Каннаваро на пост главного тренера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Luca Bruno / AP

Московский ЦСКА хочет пригласить итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера. Об этом стало известно журналисту Джанлуке Ди Марцио, он сообщил об этом на своем сайте.

По информации источника, в итальянце лично заинтересован президент армейцев Евгений Гинер. Как сам специалист относится к такому варианту продолжения карьеры, не уточняется.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо». Он также возглавлял итальянские «Удинезе», «Беневенто» и несколько китайских клубов.

Ранее кандидатов на пост главного тренера ЦСКА назвал «Чемпионат». Среди них были экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и бывший тренер греческого АЕКа Матиас Алмейда.

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