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14:58, 14 июня 2025Спорт

В Госдуме назвали самого узнаваемого в мире российского спортсмена

Журова назвала Овечкина самым узнаваемым в мире российским спортсменом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала самого узнаваемого в мире российского спортсмена. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По ее мнению, это форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. «Все в нашей стране переживали и болели за то, чтобы он побил рекорд Гретцки. Очень много новостей и статей было посвящено этому событию в прессе. Александр своими достижениями и игрой прославляет нашу страну в мире», — заявила Журова.

Ранее Журова прокомментировала внесение Овечкина в список «Миротворец». Она удивилась тому, что это произошло только сейчас.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).

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