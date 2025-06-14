В Госдуме назвали самого узнаваемого в мире российского спортсмена

Журова назвала Овечкина самым узнаваемым в мире российским спортсменом

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала самого узнаваемого в мире российского спортсмена. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По ее мнению, это форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. «Все в нашей стране переживали и болели за то, чтобы он побил рекорд Гретцки. Очень много новостей и статей было посвящено этому событию в прессе. Александр своими достижениями и игрой прославляет нашу страну в мире», — заявила Журова.

Ранее Журова прокомментировала внесение Овечкина в список «Миротворец». Она удивилась тому, что это произошло только сейчас.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).