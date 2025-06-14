В клубе РПЛ рассказали о состоянии находящегося в Иране футболиста команды

Газизов: Находящийся в Иране футболист «Динамо» Хоссейннеджад цел и здоров

Полузащитник махачкалинского «Динамо» и сборной Ирана по футболу Мохаммад Хоссейннежад находится на родине. Об этом «Чемпионату» сообщил гендиректор динамовцев Шамиль Газизов.

Функционер также высказался о состоянии игрока. «Как все может быть хорошо, когда такое происходит? Но сам он цел и здоров», — отметил спикер, добавив, что Хоссейннежад находится на связи, но вылететь из Ирана пока не может.

21-летний хавбек выступает за «Динамо» с августа 2024 года. В прошлом сезоне он провел 24 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. Исламская республика в ответ на удары по ее территории начала военную операцию против Израиля.

