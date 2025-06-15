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12:24, 15 июня 2025Спорт

Фетисов задался вопросом о возможности выступления американцев под нейтральным флагом

Фетисов: Интересно, могли бы американцы выступать под нейтральным флагом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов порассуждал на тему выступления спортсменов в нейтральном статусе. Его слова приводит Sport24.

По мнению Фетисова, ни у одной страны нет какого-то мерила патриотизма. «Единственное, было бы интересно узнать: смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом в подобной ситуации», — задался он вопросом.

Ранее Фетисов назвал виновных в выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе. «Я считаю, это наша ошибка, что мы позволили таким образом с нами обращаться», — сказал депутат, обвинив спортивных чиновников в том, что они позволили отечественным атлетам выступать без флага и гимна.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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