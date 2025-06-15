Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
Сегодня
19:00 (Мск)
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 1-й тур
Палмейрас
Завтра
01:00 (Мск)
Порту
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 1-й тур
Ботафого
Завтра
05:00 (Мск)
Сиэтл Саундерс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 1-й тур
16:48, 15 июня 2025Спорт

Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на турниры

Хиддинк назвал условие для возвращения России на турниры: Нужно установить мир
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrey Fokin / Russian Look / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. Его слова приводит РИА Новости.

Нидерландский специалист выразил надежду на то, что российские клубы и сборные скоро вернутся на европейские и мировые турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — подчеркнул он.

Ранее Хиддинк заявил, что в отстранении России нет ничего хорошего для футбола. По его мнению, футбол должен нести объединяющую функцию.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о повреждении здания Boeing в Киеве после российского удара

    Умер известный советский теннисист Коротков

    Задержание мужчины с ребенком на марше против ЛГБТ в Молдавии попало на видео

    Иран запустил ракеты по Израилю

    После атаки беспилотника ВСУ на Татарстан возбуждено дело о теракте

    Атака украинских БПЛА на Татарстан попала на видео

    Во Франции призвали ограничить перемещения дипломатов России по ЕС

    Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на турниры

    В США усомнились в необходимости устроенного Трампом военного парада

    Стало известно о смерти известного украинского актера в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости