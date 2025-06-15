Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на турниры

Хиддинк назвал условие для возвращения России на турниры: Нужно установить мир

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. Его слова приводит РИА Новости.

Нидерландский специалист выразил надежду на то, что российские клубы и сборные скоро вернутся на европейские и мировые турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — подчеркнул он.

Ранее Хиддинк заявил, что в отстранении России нет ничего хорошего для футбола. По его мнению, футбол должен нести объединяющую функцию.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.