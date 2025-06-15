Хоккеист «Флориды» установил бомбардирский рекорд финалов Кубка Стэнли

Маршанд установил рекорд, забросив 13 шайб в финалах Кубка Стэнли

Канадский нападающий хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Брэд Маршанд забросил 13 шайб в финалах Кубка Стэнли, установив бомбардирский рекорд главной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Снайперский рекорд был побит в пятом матче финальной серии против канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз». 37-летний нападающий отметился дублем, что позволило «Флориде» победить со счетом 5:2

Американская команда ведет в серии со счетом 3:2. Следующий матч пройдет 18 июня на «Амерант Банк Арена» в Санрайзе. В случае победы «Флорида» станет обладателем Кубка Стэнли.

Предыдущий матч между этими командами завершился победой «Эдмонтона» в овертайме (5:4). Достичь успеха канадской команде помогла шайба российского нападающего Василия Подколзина.