Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элисе Мертенс
2:1
Завершен
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Эдмонтон Ойлерз
2:5
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 5-й матч
Аль-Ахли
0:0
Завершен
Интер Майами
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 1-й тур
Бавария
Сегодня
19:00 (Мск)
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 1-й тур
08:34, 15 июня 2025Спорт

Хоккеист «Флориды» установил бомбардирский рекорд финалов Кубка Стэнли

Маршанд установил рекорд, забросив 13 шайб в финалах Кубка Стэнли
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sam Navarro / Reuters

Канадский нападающий хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Брэд Маршанд забросил 13 шайб в финалах Кубка Стэнли, установив бомбардирский рекорд главной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Снайперский рекорд был побит в пятом матче финальной серии против канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз». 37-летний нападающий отметился дублем, что позволило «Флориде» победить со счетом 5:2

Американская команда ведет в серии со счетом 3:2. Следующий матч пройдет 18 июня на «Амерант Банк Арена» в Санрайзе. В случае победы «Флорида» станет обладателем Кубка Стэнли.

Предыдущий матч между этими командами завершился победой «Эдмонтона» в овертайме (5:4). Достичь успеха канадской команде помогла шайба российского нападающего Василия Подколзина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Десятки зданий разрушены, сотни людей пострадали. Какие цели подверглись атакам?

    Над Крымом сбили украинский БПЛА

    Хоккеист «Флориды» установил бомбардирский рекорд финалов Кубка Стэнли

    Число погибших в Израиле возросло

    Россиянам назвали срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке с нуля

    Россиян призвали не платить деньги ВСУ в надежде спасти пленных

    Число пострадавших в результате атак Израиля Ираном вновь возросло

    В российском регионе ребенок утонул в ведре

    Трамп заявил о непричастности США к ударам по Ирану

    Партизанская война и диверсии. Зачем Украина создает центры военной подготовки граждан?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости