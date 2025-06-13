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НХЛ — плей-офф|Финал. 5-й матч
09:18, 13 июня 2025Спорт

Гол россиянина помог «Эдмонтону» сравнять счет в финальной серии Кубка Стэнли

Гол Подколзина помог «Эдмонтону» обыграть «Флориду» в матче финала Кубка Стэнли
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

«Эдмонтон Ойлерс» обыграл «Флориду Пантерс» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в овертайме со счетом 5:4. В том числе, «Эдмонтону» помог победить гол российского нападающего Василия Подколзина. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 35.

«Эдмонтон» сравнял счет в финальной серии — 2-2. Пятый матч противостояния состоится в Эдмонтоне в ночь на 15 июня по московскому времени.

В предыдущем матче хоккеисты «Флориды» и «Эдмонтона» устроили массовую драку. По итогам стычки шесть игроков из обеих команд получили различные штрафы.

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