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07:32, 10 июня 2025Спорт

Хоккеисты устроили массовую драку в финале Кубка Стэнли

Игроки «Эдмонтона» и «Флориды» подрались во время финала Кубка Стэнли
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Первый период третьей игры финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в которой столкнулись клубы «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» завершился массовой дракой хоккеистов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Конфликт между спортсменами начался после того, как игрок «Эдмонтона» Трент Фредерик ударил клюшкой по спине Сэма Беннета. В результате к конфликту присоединились хоккеисты обеих команд и начали массовую драку.

По итогам стычки шесть игроков из обеих команд получили различные штрафы.

Сейчас счет в серии равный — 1:1.

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