Хоккеисты устроили массовую драку в финале Кубка Стэнли

Игроки «Эдмонтона» и «Флориды» подрались во время финала Кубка Стэнли

Первый период третьей игры финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в которой столкнулись клубы «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» завершился массовой дракой хоккеистов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Конфликт между спортсменами начался после того, как игрок «Эдмонтона» Трент Фредерик ударил клюшкой по спине Сэма Беннета. В результате к конфликту присоединились хоккеисты обеих команд и начали массовую драку.

По итогам стычки шесть игроков из обеих команд получили различные штрафы.

Сейчас счет в серии равный — 1:1.