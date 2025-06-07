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09:11, 7 июня 2025Спорт

Гол российского защитника помог «Флориде» сравнять счет в финальной серии Кубка Стэнли

Гол Куликова помог «Флориде» сравнять счет в финальной серии Кубка Стэнли
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Walter Tychnowicz / Reuters

«Флорида Пантерс» сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторая встреча команд прошла в ночь на субботу, 7 июня, в Эдмонтоне. Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, одну из шайб в составе «Флориды» забросил российский защитник Дмитрий Куликов. В овертайме решающий гол на счету Брэда Маршана.

«Флориде» также помог победить российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 42 броска по своим воротам.

Теперь счет в серии равный — 1-1. Третья игра пройдет 10 июня на домашнем льду «Пантерс». «Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

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