Гол российского защитника помог «Флориде» сравнять счет в финальной серии Кубка Стэнли

Гол Куликова помог «Флориде» сравнять счет в финальной серии Кубка Стэнли

«Флорида Пантерс» сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторая встреча команд прошла в ночь на субботу, 7 июня, в Эдмонтоне. Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, одну из шайб в составе «Флориды» забросил российский защитник Дмитрий Куликов. В овертайме решающий гол на счету Брэда Маршана.

«Флориде» также помог победить российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 42 броска по своим воротам.

Теперь счет в серии равный — 1-1. Третья игра пройдет 10 июня на домашнем льду «Пантерс». «Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли.