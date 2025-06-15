Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
10:0
Завершен
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 1-й тур
Палмейрас
Завтра
01:00 (Мск)
Порту
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 1-й тур
Ботафого
Завтра
05:00 (Мск)
Сиэтл Саундерс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 1-й тур
20:56, 15 июня 2025Спорт

Установлен новый рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,28 метра
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На турнире в Стокгольме легкоатлет прыгнул на 6,28 метра — на сантиметр выше прежнего рекорда. Таким образом, 25-летний спортсмен из Швеции побил свое же достижение в 12-й раз.

В марте Дюплантис установил мировой рекорд, прыгнув на 6,27 метра. Он является двукратным олимпийским чемпионом Игр. Также на счету шведа — две победы на чемпионате мира на открытом воздухе.

В сентябре 2022 года Дюплантис оценил отстранение российских легкоатлетов. Спортсмен назвал ситуацию сложной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о растущем гневе после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан

    Установлен новый рекорд в прыжках с шестом

    Генконсульство Израиля в Петербурге остановило работу

    Акцию шествия против пропаганды ЛГБТ в Молдавии сорвала полиция

    Российские артисты успешно эвакуированы из Ирана

    В Луганске предотвратили теракт на День России

    Нетаньяху заявил о ликвидации главы иранской разведки

    Российская мукбанг-блогерша скончалась от острого панкреатита

    Стало известно о запрете Трампа на ликвидацию лидера Ирана

    92-летняя китаянка раскрыла секрет долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости