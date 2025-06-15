В России оценили дебош украинских гимнастов в отеле после провала на турнире

Российский тренер Родионенко назвала дебош украинских гимнастов бессмысленным

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на то, что члены сборной Украины Олег Верняев и Владислав Грико устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы (ЧЕ) в Лейпциге. Ее слова приводит РИА Новости.

Родионенко назвала поведение спортсменов бессмысленным. «Верняев уже сошел как гимнаст, ничего из себя не представляет как соперник нашим спортсменам», — заявила она.

Ранее 14 июня стало известно, что Верняев и Грико сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами. По итогам инцидента организаторы турнира выставили сборной Украины счет.

Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Верняев и Грико остались на турнире без медалей.