Украинские гимнасты разгромили номер в отеле после провала на турнире

Украинские гимнасты разгромили номер в отеле после провала на чемпионате Европы

Члены сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев и Владислав Грико разгромили номер в отеле после провала на чемпионате Европы в Лейпциге. Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации источника, спортсмены сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами. По итогам инцидента организаторы турнира выставили сборной Украины счет.

Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Верняев и Грико остались на турнире без медалей.

11 июня Федерация гимнастики России объявила о возвращении отечественных спортсменов и судей на мировую арену. Международная федерация гимнастики допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, однако отечественные спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.