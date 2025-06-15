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09:56, 15 июня 2025Культура

Жена Запашного застряла в Израиле

Аскольд Запашный заявил, что его жена Элен ждет возможности улететь из Израиля
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Аскольд Запашный

Аскольд Запашный. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Народный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный заявил, что его жена Элен ждет возможности покинуть Израиль. О том, что супруга застряла в стране, он сообщил РИА Новости.

«Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно», — сообщил Запашный, добавив, что его супруга находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что более 300 россиян, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Иордании в Россию из-за конфликта Израиля и Ирана.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Также сообщалось о ликвидации главных иранских ученых-ядерщиков. Тегеран ответил ракетными ударами по Тель-Авиву.

ЖЗЛ
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