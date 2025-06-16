Джокович захотел уехать из Сербии

Теннисист Джокович захотел переехать с семьей из Сербии в Грецию

Теннисист Новак Джокович захотел переехать с семьей из Сербии в Грецию. Об этом сообщает Neos Cosmos.

По информации источника, Джокович ищет для себя, жены и двух детей дом в северных пригородах Афин. Точное место будет зависеть от того, какую англоязычную частную школу выберет семья. Отмечается, что переезд связан с несогласием Джоковича с позицией Сербии по ряду образовательных вопросов.

Спортсмен намерен воспользоваться программой «Золотая виза», которая предоставляет пятилетний вид на жительство гражданам не входящих в Евросоюз стран, которые инвестируют в Грецию. Джокович вместе с супругой встречался с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом для обсуждения переезда.

Джокович — один из самых титулованных теннисистов мира. В активе серба 100 побед в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. Кроме того, он является рекордсменом по титулам на турнирах «Большого шлема» (24).