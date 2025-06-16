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17:45, 16 июня 2025Спорт

Джокович захотел уехать из Сербии

Теннисист Джокович захотел переехать с семьей из Сербии в Грецию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lionel Guericolas / Mpp / Starface / Globallookpress.com

Теннисист Новак Джокович захотел переехать с семьей из Сербии в Грецию. Об этом сообщает Neos Cosmos.

По информации источника, Джокович ищет для себя, жены и двух детей дом в северных пригородах Афин. Точное место будет зависеть от того, какую англоязычную частную школу выберет семья. Отмечается, что переезд связан с несогласием Джоковича с позицией Сербии по ряду образовательных вопросов.

Спортсмен намерен воспользоваться программой «Золотая виза», которая предоставляет пятилетний вид на жительство гражданам не входящих в Евросоюз стран, которые инвестируют в Грецию. Джокович вместе с супругой встречался с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом для обсуждения переезда.

Джокович — один из самых титулованных теннисистов мира. В активе серба 100 побед в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. Кроме того, он является рекордсменом по титулам на турнирах «Большого шлема» (24).

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