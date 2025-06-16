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10:41, 16 июня 2025Спорт

Губерниев заявил о культе личности Вяльбе среди лыжников

Дмитрий Губерниев заявил о культе личности Елены Вяльбе среди лыжников
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил о культе личности главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе среди спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Эта дурацкая "лыжная мама", когда взрослые мужики об этом говорят, мне хочется улыбаться. Как известно, спортсмены держат нос по ветру», — заявил Губерниев. Журналист добавил, что лыжники смело назовут его вторым папой после того, как он возглавит ФЛГР.

В апреле Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) россияне не выступают на мировой арене.

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