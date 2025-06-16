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16:21, 16 июня 2025Ценности

Лысина на затылке 61-летнего Брэда Питта вызвала ажиотаж в сети

Мария Винар

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт попал в объективы папарацци и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

61-летнего актера заметили, когда он раздавал фанатам автографы. Так, он предстал перед камерами в синем костюме, который включал в себя свитер с молнией и брюки. Кроме того, на нем были бархатные ботинки и солнцезащитные очки. Журналисты портала также обратили внимание, что на затылке знаменитости образовалась лысина.

Поклонники, в свою очередь, решили обсудить изменения во внешности звезды «Бойцовского клуба» в комментариях под материалом. «Ему 61 ​​год, и он выглядит потрясающе. С лысиной или без нее», «Даже если это так, он все равно выглядит великолепно», «Лысые мужчины задают темп», «Я считаю, что потеря вкуса в одежде — более серьезная проблема, чем его волосы», «Я не могу поверить, что ему 61 ​​год», «Это называется старение, которое случается со всеми», — писали они.

Ранее пользователи сети раскритиковали наряд Брэда Питта на ужине с возлюбленной, фитнес-тренером Инес де Рамон.

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