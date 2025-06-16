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14:02, 16 июня 2025Ценности

Наряд Брэда Питта на ужине с возлюбленной оценили в сети фразой «кризис среднего возраста»

Мария Винар

Фото: @justjared

Пользователи сети раскритиковали наряд американского актера и кинопродюсера Брэда Питта на ужине с возлюбленной, фитнес-тренером Инес де Рамон. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Just Jared.

Возлюбленных запечатлели у итальянского ресторана Carbone в Нью-Йорке. Так, 61-летний Питт предстал перед камерами в синем костюме бренда Willy Chavarria, который состоял из бархатного пиджака и джинсовых брюк с высокой посадкой. Кроме того, он надел белую полосатую рубашку и черные ботинки. 33-летняя избранница знаменитости, в свою очередь, предпочла белый топ с бахромой и брюки.

Поклонники оценили образ звезды «Бойцовского клуба» и «Трои» под постом следующими фразами: «Извините, но что это за наряд», «Кризис среднего возраста на пике», «Этот наряд хуже предыдущего! Что происходит? Ты проиграл пари?», «Ужасный костюм», «Дорогой стилист Питта, ты уволен».

Ранее британский актер Орландо Блум снялся для американской версии журнала L’Officiel и восхитил фанатов.

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