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09:14, 16 июня 2025Мир

Макрон объявил о планах усилить военное присутствие Франции в одном регионе

Макрон: Франция готова присоединиться к военным учениям в Арктике
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Франция готова присоединиться к военным учениям в Арктике, чтобы укрепить безопасность в регионе. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, передает официальный аккаунт Елисейского дворца в социальной сети X.

«Франция готова усилить сотрудничество с союзниками в Арктике, в особенности, в рамках Арктического совета, а также в рамках NB8 (три прибалтийские республики, а также Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия)... Я указал вашим властям на готовность Франции делать больше в плане совместных учений, с тем чтобы укрепить безопасность», — сказал лидер Франции.

Также Макрон подчеркнул, что, по его мнению, НАТО представляет собой наиболее эффективный формат для организации подобного военного сотрудничества в регионе.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Великобритания также может усилить свое военное присутствие в высоких широтах на фоне обострения конкуренции между глобальными игроками в Арктике.

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