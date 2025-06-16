Макрон объявил о планах усилить военное присутствие Франции в одном регионе

Макрон: Франция готова присоединиться к военным учениям в Арктике

Франция готова присоединиться к военным учениям в Арктике, чтобы укрепить безопасность в регионе. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, передает официальный аккаунт Елисейского дворца в социальной сети X.

«Франция готова усилить сотрудничество с союзниками в Арктике, в особенности, в рамках Арктического совета, а также в рамках NB8 (три прибалтийские республики, а также Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия)... Я указал вашим властям на готовность Франции делать больше в плане совместных учений, с тем чтобы укрепить безопасность», — сказал лидер Франции.

Также Макрон подчеркнул, что, по его мнению, НАТО представляет собой наиболее эффективный формат для организации подобного военного сотрудничества в регионе.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Великобритания также может усилить свое военное присутствие в высоких широтах на фоне обострения конкуренции между глобальными игроками в Арктике.