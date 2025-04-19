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06:05, 19 апреля 2025Мир

Стало известно о желании Великобритании увеличить свое военное присутствие в Арктике

FT: Великобритания может увеличить свое военное присутствие в Арктике
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Великобритания может усилить свое военное присутствие в высоких широтах на фоне обострения конкуренции между глобальными игроками в Арктике. Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что такие рекомендации британское правительство получит от авторов готовящегося к публикации Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.

FT подчеркивает, что в нем также будет сделан упор на необходимость инвестиций в беспилотные технологии и передовые военные разработки.

Помимо этого, может быть рекомендована реструктуризация британского кибернетического потенциала, с целью избежать конкуренции за ресурсы и кадры между отдельными структурами.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия и США могут сотрудничать в сферах космоса, освоения Арктики и по ряду других направлений.

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