Минобороны России: На Дальнем Востоке начались учения Тихоокеанского флота

На Дальнем Востоке начались учения сил Тихоокеанского флота России. Об этом в Telegram сообщает Минобороны.

Учениями руководит командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. Мероприятие пройдет с 16 по 30 июня в водах Тихого океана, а также Японском и Охотском морях.

В учениях будет задействовано до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 30 самолетов и вертолетов, ракетные комплексы и свыше 5000 военнослужащих и гражданских специалистов.

Ранее Тихоокеанский флот сообщил, что в заливе Петра Великого близ Владивостока корабль «Маршал Крылов» провел учения по организации устойчивой сети связи.

В апреле флот сообщил, что дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» вернулась в пункт постоянного базирования в городе Владивостоке после 40 дней плавания.