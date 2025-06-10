На Дальнем Востоке провели учения по организации устойчивой сети связи

ТОФ: В заливе Петра Великого провели учения по организации устойчивой сети связи

В заливе Петра Великого близ Владивостока корабль «Маршал Крылов» провел учения по организации устойчивой сети связи. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

«Специалисты боевой части связи корабля отработали задачи построения устойчивой защищенной сети связи в море с передачей сигналов управления на установленные дистанции, а также ретрансляцию информации с других кораблей, в том числе с использованием спутниковых каналов», — рассказали в пресс-службе флота.

Там добавили, что в мероприятии на Дальнем Востоке приняли участие около десяти абонентов, в частности надводных кораблей, наземных пунктов и самолет морской авиации.

Учения проходили с учетом постановки помех условным противником применения им надводных и летательных беспилотников.

В апреле ТОФ сообщил, что дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» вернулась в пункт постоянного базирования в городе Владивостоке после 40 дней плавания.